Zwangere Kato Callebaut poseert met bolle buik: “Wauw, je straalt!” (foto)

Kato Callebaut heeft een mooie foto gedeeld waarop haar babybuik goed te zien is.

In april kondigden Kato Callebaut en Tom Dice vol trots aan dat ze in het najaar een tweede kindje verwachten. Hun dochtertje Nova (3) krijgt er dan een broertje bij. De 34-jarige zangeres is inmiddels over de helft van haar zwangerschap en toont haar groeiende babybuik op Instagram.

“Kwetsbaar en prachtig”

De foto wordt vol bewondering ontvangen door haar vele volgers. “Wauw, je straalt!”, “Wat een mooi buikje”, “Kwetsbaar en prachtig”, en “Wat een prachtige foto, Kato”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram