Krijg je echt vaker nachtmerries tijdens warme nachten?

Na uren woelen val je eindelijk in slaap… om even later badend in het zweet wakker te schrikken uit een nare droom. Maar veroorzaakt de hitte echt meer nachtmerries?

Niet helemaal. Warme nachten zorgen er vooral voor dat je onrustiger slaapt. Omdat je het te warm hebt, word je vaker heel even wakker. En net op die momenten onthoud je je dromen beter. Daardoor lijkt het alsof je vaker nachtmerries hebt, terwijl je ze eigenlijk gewoon vaker herinnert.

Warme douche

Een koele slaapkamer blijft dus de beste remedie. De ideale slaapkamertemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. Lukt dat niet? Neem dan voor het slapengaan een warme douche. Dat klinkt misschien vreemd, maar daarna koelt je lichaam juist af, waardoor je makkelijker in slaap valt.

Geen kousen

Nog een tip: slaap zo luchtig mogelijk en laat die kousen achterwege. Je lichaam raakt overtollige warmte vooral kwijt via je handen en voeten. Zo vergroot je de kans op een rustige nacht én verklein je de kans dat je wakker schrikt uit een vervelende droom.

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