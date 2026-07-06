Vrouw die bijna-doodervaring had, onthult wat ze voelde: “Angst voor de dood is onnodig” (video)

Een Amerikaanse vrouw die naar eigen zeggen twee keer een bijna-doodervaring had, deelt haar verhaal in een video. “De dood is niet de vijand”, klinkt het.

Harper Grae vertelt op TikTok dat haar bijna-doodervaring haar kijk op het leven volledig veranderde. Ze legt uit dat mensen volgens haar niet bang hoeven te zijn voor de dood. “Ik ben gestorven en een van de eerste dingen die ik besefte toen ik terugkwam, was hoe onnodig angst is. Ik heb het niet over de angst die je veilig houdt. Ik heb het over de angst die je klein houdt. Toen ik de grens overstak, was er geen paniek, geen oordeel en geen straf. Alleen vrede. Een diep gevoel van herkenning en vertrouwdheid”, vertelt ze.

Levensles

Grae zegt dat ze vooral één belangrijke les meenam uit haar ervaring. “We brengen zoveel van ons leven door met bang te zijn om iets te verliezen, terwijl het leven niet bedoeld is om voortdurend een klap te verwachten. De dood is niet de vijand”, besluit ze.

Herkenbaar

De video werd al meer dan twee miljoen keer bekeken. In de reacties vertellen ook anderen die naar eigen zeggen een bijna-doodervaring hebben gehad over gelijkaardige gevoelens. “Het voelde zo vredig. Ik ervoer zoveel liefde en dankbaarheid. Er werd me, zonder woorden, duidelijk gemaakt dat ik terug moest gaan. Ik zag hoe artsen en verpleegkundigen aan het werk waren en vervolgens zag ik mezelf terugkeren in mijn lichaam. Sommige dingen die ik zag en voelde, kan ik gewoon niet beschrijven”, schrijft iemand.

“Mijn hart stond stil en het duurde bijna acht minuten voordat ze het opnieuw op gang kregen”, reageert iemand anders. “Wat ik in die minuten meemaakte, veranderde mijn leven volledig. Ik liet het jodendom, christendom en de islam achter me en begon me te verdiepen in oosterse overtuigingen, zoals het boeddhisme. Ik ben totaal niet meer bang om te sterven”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok