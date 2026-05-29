Nummerplaat van loodgieter zorgt voor hilariteit: “Betere reclame kan je niet hebben!” (foto)

Een loodgieter rijdt op de Belgische wegen rond met een wel héél opvallende nummerplaat. “Geweldig, hahaha”, klinkt het in de reacties.

Het heeft wel iets, zo’n gepersonaliseerde nummerplaat. We zijn duidelijk niet de enigen die dat denken, want ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De ene is al wat origineler dan de andere, al blijft de prijs dezelfde: 1.000 euro. Dat betaalde ook een loodgieter uit Bornem, die ‘KANNIKAK’ op zijn nummerplaat liet zetten.

“Geconstipeerd? Gearrangeerd!”

Behoorlijk inventief voor iemand die naast sanitair werk ook bij mensen thuis langskomt om toiletten te ontstoppen. Dat vinden ook heel wat leden van een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Dat is goed gevonden!”, “Geconstipeerd? Gearrangeerd!”, “Betere reclame dan dit kan je niet hebben!”, “Geweldig, hahaha”, en “Ik zit hele dagen op de baan… Mocht deze voor mij rijden, dan vergeet ik meteen alle files en slechte chauffeurs. Mijn humeur zou er meteen een boost van krijgen”, lezen we onder meer in de reacties.

