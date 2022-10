Vrouw lijst sterrenbeelden van bekendste seriemoordenaars op en doet akelige ontdekking: «Hoe kan dit?!»

Een Amerikaanse actrice heeft ontdekt dat de meest beruchte seriemoordenaars (één van) dezelfde vier sterrenbeelden hebben. Ze kan het zelf amper geloven.

Lauren Elaine besloot onlangs na te gaan welk sterrenbeeld de bekendste seriemoordenaars ter wereld hebben of hadden. De 38-jarige actrice uit Los Angeles kon haar ogen niet geloven toen ze zag dat alle seriemoordenaars van haar lijstje één van de volgende vier sterrenbeelden hadden: Maagd, Tweelingen, Vissen, of Boogschutter. «Hoe kan dit?!», klinkt het in haar video op TikTok. Maar dat was niet het enige opmerkelijke. «Het is tevens een sterrenbeeld van één van de vier elementen: Aarde (Maagd), Lucht (Tweelingen), Water (Vissen), en Vuur (Boogschutter)», legt ze uit.

Maagd

De meeste seriemoordenaars uit haar lijstje hebben het sterrenbeeld Maagd (10). Die hebben over het algemeen heel veel aandacht voor detail. «Hun plaatsen delict zijn vlekkeloos. Het zijn perfectionisten die erg nauwkeurig te werk gaan», klinkt het.

Tweelingen

Op de tweede plaats komen we Tweelingen (8) tegen, zoals András Pándy en Jeffrey Dahmer. Over die laatste is momenteel een serie te zien op Netflix: ‘Dahmer’. Volgens Elaine is het «voor niemand een verrassing» dat Tweelingen hoog scoren in haar lijst.

Vissen

Zes seriemoordenaars uit haar lijstje hebben het sterrenbeeld Vissen. «Dat mag evenmin een verrassing zijn omdat ze zo vaak van alles opkroppen tot het te veel wordt en ze ‘ontploffen’», verduidelijkt ze.

Boogschutter

Op plaats vier vinden we Boogschutter (4), zoals Ted Bundy en Ed Kemper. Dat is voor Elaine wél een verrassing, al geeft ze er wel een uitleg aan. «Ze zijn chaotisch en impulsief. Combineer dat met mentale problemen en er kan wel iets mislopen», besluit ze.

