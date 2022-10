Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar haar reactie is genadeloos: «Die mep hoefde niet!» (video)

Op beelden is te zien hoe een man in een vol stadion door de knieën gaat voor zijn vriendin. Het loopt echter niet helemaal zoals verwacht…

Het tafereel speelde zich onlangs af tijdens een honkbalwedstrijd in de Canadese stad Toronto. Een man en zijn vriendin staan op de trappen tussen het publiek. De man zegt dat hij haar graag ziet en gaat door de knieën. Vervolgens haalt hij een ring uit snoep tevoorschijn. Zijn vriendin kan daar echter niet mee lachen en geeft hem een klap in zijn gezicht én giet haar drankje leeg op hem.

Gemengde reacties

De video werd al meer dan 250.000 keer bekeken. De meeste mensen waarschuwen de man. «Ze is het niet waard, man. Zo agressief! Je had haar echter wel goed liggen, haha», «Makker, ga lopen! Ze is niet de ware, vertrouw me», en «Die mep hoefde niet!», klinkt het. Een enkeling vond zijn actie niet echt gepast. «Nee, dat is absoluut geen goed moment om onnozel te doen», lezen we ook. Anderen vermoeden dan weer dat de échte ring in zijn andere zak zat en dat hij «gewoon eerst een grapje wilde uithalen», luidt het.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/man-vraagt-vriendin-ten-huwelijk-maar-haar-reactie-genadeloos-die-mep-hoefde-niet-video