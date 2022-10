Seksmodel streamt haar hele leven: “Maar mijn moeder blijkt alles nu ook te volgen…” (foto’s)

Met Atlantis Deep heb je sowieso al een artiestennaam die als typerend kan beschouwd worden voor de seksindustrie. Ooit begon Deep als journaliste, maar tegenwoordig gaat ze volop voor een full-time pornocarrière. En met full-time bedoelt ze écht full-time.

Want de vrouw heeft haar leven nu zo georganiseerd dat ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te volgen is via een livestream. Ze wil dit één jaar lang volhouden (en er bakken geld mee verdienen). Maar op één ding had ze niet gerekend: haar mama, die ze dolgraag wil weghouden van haar seksuele content, blijkt ook een trouwe volgster te zijn van haar livestream…

”Geband”

”Ik heb geprobeerd mijn moeder te bannen zodat ze mijn livestream niet meer kan volgen”, zo geeft Atlantis Deep aan. “Mijn vader volgde me sowieso niet, hij heeft niet te veel informatie over wat ik doe. Hij steunt me, is blij voor me, maar hij wil niet dat ik voor hem het internet ruïneer. Alleen kan ik mijn moeder dus niet vinden tussen alle kijkers. Dus waarschuw ik haar nu op voorhand wanneer er bijvoorbeeld een kerel enkele uurtjes ‘langskomt’, dat ze dan zeker niet moet kijken…”

Foto: Instagram