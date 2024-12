Mercedes met hilarische nummerplaat gaat viraal: “Hij waarschuwt je tenminste…” (foto)

Een foto van een geparkeerde Mercedes zorgt voor heel wat bekijks.

Onlangs deelden we een foto van een Porsche met een wel héél opvallende nummerplaat. Deze keer is het de beurt aan de Mercedes-familie. In West-Vlaanderen werd immers zo’n prachtexemplaar gespot met een al even gekke gepersonaliseerde nummerplaat: “GOEDZOT”, staat er wel degelijk op. En dat allemaal voor 1000 euro, want zoveel kost het in ons land om een nummerplaat te laten personaliseren.

Echte Belg

De foto werd gepost op de Instagrampagina ‘Alleen in België’. “Da’s echt een Belg! Wij zijn allemaal goed zot om al die belastingen te blijven betalen”, reageert iemand. “Hij waarschuwt je tenminste vooraf…”, klinkt het verder. “Als hij het zelf zegt…”, knipoogt een laatste volger.

Foto: Instagram