Vrouw die nooit beha draagt, haalt uit naar critici: “Ik snap het probleem niet” (video)

Een Britse influencer is het beu dat mensen commentaar hebben op het feit dat ze geen beha draagt. “Waarom kan het jullie wat schelen?”, bijt ze van zich af.

De vrouw, ene Lauren, draagt zo goed als nooit een beha. Op de uitzonderlijke momenten dat ze dat wél doet, zal ze eerder opteren voor een beugelvrije bralette. Maar zelfs dat maakt haar “angstig en rusteloos” en zorgt ervoor dat haar “huid jeukt”.

Scherpe repliek

Lauren heeft bijna 50.000 volgers op TikTok en de laatste tijd krijgt ze heel wat opmerkingen over haar keuze om behaloos door het te leven te gaan, tot haar grote frustratie. “Ik snap niet waarom zovelen van jullie een probleem hebben met het feit dat ik geen beha draag. Mijn boezem is niet groot genoeg om elke dag een beha te moeten dragen. Jennifer Aniston droeg in de jaren 90 nooit een beha en dat was toen trendy. Het beïnvloedt jouw dag toch niet, of ik nu een beha draag of niet… Waarom kan het jou wat schelen? Als iemand anders op straat geen beha aan zou hebben, zou ik denken ‘oh, ze draagt geen beha’ en daarna gewoon verdergaan met mijn dag. Het kan mij niet schelen wie wel of geen beha draagt. Ik bemoei me niet met wat andere vrouwen met hun lichaam doen”, zet ze scherp van repliek.

“Doe wat je zelf wil”

Het filmpje werd massaal bekeken op TikTok. “Thuis draag ik er nooit een, maar buitenshuis moet ik wel”, “Het gaat niemand anders iets aan. Doe wat voor jou comfortabel is en laat die haters maar praten!”, “Dat mensen het uitmaakt of een mening hebben over het wel of niet dragen van een beha, vind ik GEK”, en “Gewoon vrij zijn en genieten”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok