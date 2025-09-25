Mobilhome met gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor hilariteit: “Schitterend!” (foto)

HomeNieuwsBizarMobilhome met gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor hilariteit: "Schitterend!" (foto)
Het goede voorbeeld: genieten van het leven!

Naast de vele auto’s met gepersonaliseerde nummerplaten op onze wegen, rijden er ook campers rond met een unieke plaat. Onlangs werd er eentje gespot met de volgende boodschap: “TIJD ZAT”. We gunnen het de eigenaar ten volle, want je leeft maar één keer, dus af en toe een leuke reis maken kan deugd doen. Ook al kostte deze nummerplaat 1.000 euro, want dat betaal je nog steeds voor een gepersonaliseerd exemplaar.

Mensen met humor

De foto werd gedeeld in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Altijd blij met mensen met een beetje humor…”, “Da’s pas een toffe gepersonaliseerde nummerplaat”, “Waarschijnlijk iemand op pensioen”, “Sta er maar achter als hij tijd heeft”, “Schitterend!” en “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd… Heerlijk deze!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Facebook

