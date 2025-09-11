Schooljuf scheef bekeken wegens outfit: “Zo kom je toch niet buiten?!” (video)

Een Britse lerares werd door een collega aangesproken op haar outfit. Ook op TikTok hebben de meesten hun bedenkingen bij haar kledingkeuze.

De vrouw, ene Nathalie, wilde op haar werk eens iets anders dragen dan gewoonlijk. De schooljuf opteerde voor een kleurrijke, gestreepte broek met een zwart-witte blouse met bloemenprint. Ze stopte de blouse in de broek en combineerde de look met zwarte schoenen. Een collega had zo haar bedenkingen bij de outfit en sprak haar erover aan. Nathalie postte een video van de bewuste outfit op TikTok. “Dit droeg ik vandaag naar mijn werk op de basisschool. Een collega zei dat het ‘wel wat overdreven’ was???”, voegt ze eraan toe.

Slechte mix

De video werd massaal bekeken en lokte heel wat reacties uit. De meerderheid van haar volgers volgt de mening van de collega. “Zo kom je toch niet buiten?!”, “Apart zijn de kledingstukken prima, maar samen passen ze gewoon niet goed bij elkaar”, “Het is alsof iemand zei: ‘Kleed je zoals hoofdpijn voelt”, “Sorry, maar dit geeft echt ‘aankleden in het donker’-vibes”, en “Het is gewoon heel overweldigend”, klinkt het in het kritische kamp. Anderen vinden het dan net weer een leuke look. “Mensen zijn zo gemeen. Draag gewoon wat JIJ wil!”, “Ik hou van patronen mixen”, en “Meid, draag wat jou gelukkig maakt”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok