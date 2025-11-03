Ophef over ‘ongepaste’ outfit van lerares: “Draag zoiets bij het uitgaan” (video)

Een Amerikaanse leerkracht krijgt heel wat commentaar op een outfit die ze in de klas droeg. “Onprofessioneel voor een leerkracht op dat niveau”, klinkt het in de reacties.

Het gaat om een vrouw die lesgeeft in het eerste middelbaar. De dame, genaamd Denise, postte op TikTok een video waarin ze haar ‘outfit van de dag’ toont in haar klas. De outfit bestaat uit een zwarte leren broek, een crèmekleurige kasjmier trui met zwarte accenten en sneakers. “Ze zit perfect, ik heb ze al drie jaar en grijp er telkens weer naar”, zegt ze over haar broek.

Kritiek op broek

Het filmpje werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken en werd ook op X gedeeld. Heel wat mensen hebben echter hun bedenkingen bij de kledingkeuze. “Leerkrachten hoeven niet sexy te zijn voor kinderen”, “Ik vind dit eerder een outfit om uit te gaan”, “De trui is oké. De rest kan beter achterwege blijven, want ik vind dat onprofessioneel voor een leerkracht op dat niveau” en “Ongelooflijk ongepast”, luidt het in het kritische kamp. Anderen vinden het dan weer niet zo problematisch. “Kinderen kan het niets schelen. Voor hen ben je gewoon een oude mevrouw in ‘leren’ broek, haha” en “Ik vind dat helemaal niet zo erg”, lezen we ook.

A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp — aka (@akafaceUS) November 1, 2025

Foto: X