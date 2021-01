Een trouwfoto van een bruid is viraal gegaan nadat mensen twee bizarre details zagen. Haar bruidsboeket is immers erg apart en er lijkt ook iets aan de hand te zijn met de kleur van haar huid.

De foto werd gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s It, I’m Wedding Shaming’. De bruid in kwestie draagt een soort van bruidsboeket, maar er zijn nogal weinig bloemen te bespeuren. “Dat is een mooie plant, maar ik zou hem niet meteen als bruidsboeket gebruiken. Wat bezielde haar?” en “Heeft ze nu een bosje spinazie vast?”, klinkt het onder meer.

Verschillende huidskleuren

Er was echter nog een ander detail dat hen opviel. De huidskleur van haar nek en schouders verschilt van de kleur daaronder. Op het eerste zicht lijkt de vrouw een probleem te hebben gehad met haar bruiningscrème, maar het blijkt om het gaas van haar trouwjurk te gaan waardoor het verschil in huidskleur zichtbaar is. “Ik dacht eerst dat ze zich slecht ingesmeerd had met bruiningscrème” en “Wat een zicht! Hoe kan je daar nu overkijken?”, lezen we in de reacties.

