Vrouw deelt selfie, maar zorgt ongewild voor verbazing: “Blij dat mijn familie de foto niet meteen gezien heeft”

Niet alles is wat het lijkt. En daar is onderstaande foto het perfecte bewijs van.

Rebecca McGonigle postte onlangs een doodnormale selfie waarop ze neerzit naast haar bed. Ze merkte dat er plots wel héél veel verbaasde reacties binnenkwamen. Zo kreeg ze felicitaties van verschillende volgers. Ze keek nog eens terug naar de foto en zag dat – door het feit dat ze haar knieën tegen haar lichaam hield – haar linkerknie aanzien kon worden als het hoofdje van een baby, en haar rok als een dekentje. “Dat is een knie”, maakte ze zo snel mogelijk duidelijk.

Niet verwijderen

In een interview met Daily Star legt ze uit dat ze eerst totaal niet wist wat er aan de hand was. “Ik kreeg berichten van verschillende mensen en begreep er niets van. Toen ik het doorhad, wou ik de foto eerst verwijderen, maar ik liet hem staan omdat het zo grappig is. Ik ben wel blij dat mijn familie de foto niet als eerste zag en zou panikeren”, klinkt het.

Hilariteit

Het tafereel zorgde voor heel wat gelach in de reacties. “Ik dacht echt dat het een baby was en je rok een dekentje”, en “Ik moest echt twee keer kijken. Heb er enorm mee gelachen”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram