Influencer vergeet raam te sluiten tijdens vrijpartij: “Ze konden alles horen!” (video)

Een Australische influencer heeft op vakantie een oepsmomentje beleefd. “Dat is mij ook ooit eens overkomen. Zo gênant!”, klinkt het in de reacties.

Dasha Daley was onlangs op vakantie in Thailand. Ze leerde er een man kennen en de twee eindigden in het bed van haar huurhuis. Na de vrijpartij besefte ze echter dat haar raam wagenwijd openstond en op de koop toe waren er op dat moment enkele tuinmannen aan het werk naast haar slaapkamer.

Hoorbaar

Het 28-jarige OnlyFans-model uit Perth trok naar TikTok om haar ‘flater’ te delen met haar volgers. “Ik heb net seks gehad in Thailand en wist niet dat er tuinmannen bezig waren naast mijn kamer. Ze konden alles horen!”, zucht ze.

Herkenbaar

Het filmpje werd al meer dan 20.000 keer bekeken. “Komt goed, Dasha. Ik ben er zeker van dat ze dergelijke taferelen wel gewend zijn”, “Dat is mij ook ooit eens overkomen. Zo gênant!”, en “Ik zou nog meer lawaai gemaakt hebben”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: TikTok