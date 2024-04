GÊNANT: Dame zit vast in douchecabine van hotelkamer en moet gered worden! (fails)

Behoorlijk bizarre toestanden op onderstaande video…

Op TikTok gaat momenteel een filmpje aardig viraal. Zo zien we hoe een dame niet meer uit de douchecabine van haar hotelkamer geraakt. Enkele vriendinnen lachen zich een breuk én grijpen gelukkig ook in. De receptie wordt op de hoogte gebracht van de gênante situatie en een halfuur later is, na het nodige demontagewerk, de bevrijding een feit. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!