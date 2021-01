De wetenschappers achter de ‘Doomsday Clock’, die aangeeft hoe ver we verwijderd zijn van het einde der tijden, hebben woensdag aangekondigd hoe we er dit jaar voor zitten. De onheilspellende klok blijft staan op 100 seconden voor middernacht, de tijd die vorig jaar werd aangekondigd. De wetenschappers noemen de coronacrisis wel een “wake-up call”.

De Doomsday Clock is een initiatief van wetenschappers van de Bulletin of the Atomic Scientists, onder wie ook dertien – we verzinnen het niet – Nobelprijs-laureaten. Met de symbolische klok willen ze aangeven hoe ver de wereld verwijderd is van de apocalyps. Elk jaar kondigen ze aan hoe ver de wijzer verwijderd staat van middernacht, het einde der tijden.

Het goede nieuws is dat we afgelopen jaar ondanks de coronacrisis niet dichter naar de apocalyps zijn opgeschoven. De tijd van de Doomsday Clock blijft hetzelfde als die in 2020 voor 2019 werd aangekondigd. Het slechte nieuws is dat dat wel erg dicht bij middernacht is: 100 seconden om precies te zijn.

“We zijn niet voorbereid op dreigingen”

Toch noemen de wetenschappers het “onze COVID-19 wake-up call”. Dr. Rachel Bronson, voorzitter en CEO van Bulletin of the Atomic Scientists zei op de persvoorstelling: “De dodelijke en angstaanjagende COVID-19-pandemie dient als een historische ‘wake-up call’, een levendige illustratie dat nationale regeringen en internationale organisaties niet voorbereid zijn op de werkelijke dreigingen van kernwapens en klimaatverandering die onze beschaving kunnen beëindigen.”

Een kernramp of -oorlog is volgens de groep de grootste dreiging voor ons bestaan. “De VS, Rusland en de kernmachten van de wereld moeten ophouden met naar elkaar te schreeuwen. Het is tijd om kernwapens te elimineren, niet om er meer te bouwen”, aldus Jerry Brown, voormalig gouverneur van Californië en uitvoerend voorzitter van Bulletin of the Atomic Scientists, woensdag.

Het bericht Volgens ‘Doomsday Clock’ zijn we (alweer) dicht bij de apocalyps: “Zijn niet voorbereid op dreigingen” verscheen eerst op Metro.