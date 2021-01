De Canadese Whitney Lawson heeft op sociale media een video gedeeld van het ‘geblaf’ van haar hond. En dat is op z’n minst bijzonder te noemen…

Niet elke hond kan even stoer blaffen. Sommige keffen erop los, andere hebben een diepe grom waar je meteen een meter van in de lucht springt. Hondje Ginger jaagt je echter om een andere reden de stuipen op het lijf. De pug blaft niet, maar maakt wel een schreeuwerig geluid. Ze doet dat al jaren, maar al die tijd heeft baasje Whitney, uit het Canadese Calgary, het nooit op beeld kunnen vastleggen.

“Ik ben meestal zo geshockeerd wanneer ze die geluiden maakt dat ze al gestopt is tegen de tijd dat ik m’n camera heb gepakt”, klinkt het in Daily Mail. Maar op 16 januari had ze dan toch geluk. De twee lagen samen in de zetel een film te kijken toen Ginger plots op de grond sprong en begon te schreeuwen. Sinds ze de video vrijdag op sociale media uploadde, werd het bizarre clipje al 100.000 keer bekeken.

Last van lockdown

Ginger klinkt als een geest uit een horrorfilm, of als een dramatische vrouw. Toch maakt haar baasje Whitney zich niet erg ongerust. “‘Ze maakt dit geluid meestal wanneer ik haar verlaat, ze houdt er echt niet van om zonder haar moeder te zijn. Ze is mama’s kleine meisje”, zegt Whitney aan Daily Mail. Net als een kind schreeuwt Ginger het uit wanneer Whitney de deur uitgaat, wanneer ze onder de douche staat of wanneer de pug haar simpelweg niet kan zien.

Dit keer was Whitney echter wel in de buurt, dus vraagt ze zich misschien toch af of er iets anders aan de hand is. Misschien heeft Ginger er last van dat ze zo weinig alleen is nu haar baasje door de lockdown altijd thuis is, stelt Whitney. Op dat vlak herkent de Canadese zich, net als vele anderen in de commentaren, in de schreeuw van de hond. “Je hond beschrijft het gevoel dat ik al 9 maanden heb”, schrijft iemand.

Schreeuwende Ginger is intussen zo’n fenomeen dat ze haar eigen TikTok-kanaal kreeg. Wie maar niet genoeg kan krijgen van haar aparte stemgeluid, kan er terecht voor meer filmpjes.

