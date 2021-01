In New York zijn er heel wat kleine kruideniers die enkele opvallende vaste klanten hebben. Verschillende schattige katten hebben er namelijk een gewoonte van gemaakt om rond te hangen tussen de zakken chips en flessen wasmiddel. De meest vertederende foto’s van de dieren vind je op het Instagramaccount Bodega Cats.

In New York vind je op elke straathoek wel iets dat je zal verrassen. Zo zijn er heel wat bodega’s, dat zijn kleine kruideniers en buurtwinkels, waar je vaak een kat zal tegenkomen. De eigenaars vinden het wel gezellig om de harige viervoeters in hun winkel te hebben en laten de dieren gewoon hun gangetje gaan.

Steun een goed doel

Toch blijft het voor heel wat mensen een opmerkelijk schouwspel. Dat merk je ook aan het aantal volgers van het Instagramaccount Bodega Cats. Daar vind je de schattigste foto’s van de miauwende shoppers. De mensen achter het account verkopen ook aangepaste kledingstukken en met de opbrengst daarvan steunen ze Pawns NY. Dat is een organisatie die probeert om New Yorkse huisdieren zo lang mogelijk bij hun eigenaar te houden door te voorzien in onder meer verzorging en voeding.

