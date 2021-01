In het Australische Darwin is een ontsnapte gevangene naakt teruggevonden door twee vissers. De man rustte op een tak een meter boven water vol krokodillen. Hij zat al vier dagen vast in de wildernis. Er hangen hem nu extra straffen boven het hoofd. Dat schrijft The Guardian.

Vissers Cam Faust en Kev Joiner waren afgelopen zondag bezig met krabbenvallen te plaatsen in de mangroves rond de noord-Australische stad Darwin toen ze plots hulpgeroep hoorden. Ze troffen een naakte man aan in een zelfgebouwde schuilplaats op een tak één meter boven het water. “Er zaten krokodillen in het water, dus hij was er goed in geslaagd om te overleven”, zegt Faust aan 9News Australia.

Nog volgens Faust zat de man onder de modder, snijwonden en insectenbeten. De man legde uit dat hij al vier dagen verdwaald was in de wildernis. Hij had overleefd door slakken te eten en had zijn kleren “in stukken en beetjes” gebruikt onderweg.

De twee vissers twijfelden eerst om de man aan boord van hun aluminium bootje te halen. Hij had hen verteld dat hij op oudejaarsnacht naar een concert was geweest. “Zijn uitleg sloeg nergens op”, klinkt het. Maar eens ze zagen hoe gewond en uitgedroogd de man eraan toe was, namen ze hem toch mee. “We dachten dat hij misschien een wilde oudejaarsnacht had gehad en zo verdwaald was.” Faust gaf de naakte man zijn eigen short en ook een biertje. “Hij zag eruit alsof hij dat nodig had”, klinkt het.

Two fishermen have bizarrely stumbled across a naked fugitive in the Northern Territory, who had been hiding in a mangrove tree over croc-infested waters.

The wanted man said he’d been eating snails and was desperate for water.

The full story tonight at 6.00pm on #9News pic.twitter.com/8URzjwk3x3

— 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021