Een Australische vrouw werd onlangs op het strand zonder haar medeweten gefotografeerd door een onbekende man. Hij liet een briefje achter met een akelige boodschap op.

De vrouw lag onlangs in bikini te zonnen op het strand van Lilli Pilli Point in Sydney. Toen ze vertrok, zag ze een briefje liggen met stenen op zodat het niet zou gaan vliegen. “Ik nam foto’s van je borsten. Dit is mijn Instagram”, stond erop.

Zonder bovenstukje

Toen de vrouw naar de Instagrampagina surfte, zag ze foto’s van zichzelf zonder bovenstukje. “Als ik op mijn rug lig, zon ik altijd met mijn bikini aan. Maar als ik op mijn buik zon, maak ik mijn bovenstukje los om witte strepen op mijn rug te vermijden”, vertelt ze op Facebook. Wellicht trok de man foto’s op het moment dat ze haar gsm even gebruikte en haar borsten dus zichtbaar waren. “Ik wil hiermee iedereen waarschuwen die in Lilli Pilli Point zonnebaadt”, klinkt het nog.

Klacht

De Instagrampagina van de man werd intussen verwijderd. De vrouw heeft haar beklag gedaan bij de politie, maar die verklaarde dat ze nog geen formele klacht ontvangen hebben.

