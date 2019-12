Een medewerker van fastfoodrestaurant Rancherito’s is aan de deur gezet nadat hij in de keuken plaste. Het bewuste moment werd gefilmd door een klant.

Robert Talivakaola wist niet wat hij zag toen hij afgelopen zondag in Draper (Utah) een medewerker van Rancherito’s, dat voornamelijk Mexicaanse fastfood serveert, rond zag plassen in de keuken. Talivakaola filmde het dubieuze moment en plaatste de beelden online. “Ik was in shock. Ik moest het gewoonweg filmen omdat niemand me anders zou geloven”, vertelde hij aan KSL.

Onaanvaardbaar

Ook de gezondheidsdienst van Salt Lake County kreeg de beelden te zien en greep meteen in. “Dit zien we niet elke dag. Ik stond perplex toen ik de beelden zag. Plassen in een keuken is absoluut onaanvaardbaar in een eetgelegenheid. We hebben het filiaal tijdelijk gesloten tot het opnieuw goedgekeurd wordt door de gezondheidsinspectie”, aldus woordvoerder Nicholas Rupp.

Nooit meer werken in restaurant

De plassende medewerker werd op staande voet ontslagen en zal nooit meer aan de slag kunnen in een ander restaurant. “Dit was slechts één iemand. Zijn gedrag vertegenwoordigt niet wie we zijn of wat we doen. We willen benadrukken dat onze klanten onze hoogste prioriteit zijn”, legde Rancherito’s-manager Perla Lee uit.

Het restaurant werd intussen geïnspecteerd en mocht zijn deuren weer openen.

Draper Rancheritos hopes to reopen soon after firing employee who urinated in kitchen https://t.co/yZk9YiSZNB pic.twitter.com/rBgPYGkTmH — FOX 13 News Utah (@fox13) December 16, 2019

Het bericht VIDEO. Restaurantmedewerker ontslagen nadat hij al plassend in de keuken gefilmd wordt verscheen eerst op Metro.