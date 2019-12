Vuil verhaal uit Manaus, Brazilië.

Daar was de 52-jarige Wanderley dos Santos Silva stevig in de drank gevlogen nadat zijn voetbalploeg een wedstrijd gewonnen had.

Da’s uiteraard reden tot feesten, maar voor wat de man nadien deed, heeft niemand begrip. En dan drukken we ons nog zéér zacht uit!

Wanderley zou namelijk seks gehad hebben met het lichaam van een overleden, minderjarig meisje. Ook zou een collega van de man op dat moment aanwezig geweest zijn. Een politieagent betrapte hem echter op heterdaad. De agent was naar het mortuarium gegaan omdat hij gegevens ging bekijken van een ander lijk.

De man zou nog geprobeerd hebben om te ontkomen. Het is niet geheel duidelijk of hem dat ook daadwerkelijk gelukt is. Het ‘Institute of Legal Medicine’ in Manaus, waar de walgelijke feiten zich dus op 22 november afgespeeld hebben, zou de man én zijn collega alvast ontslagen hebben. Het onderzoek loopt intussen verder. Indien de man schuldig bevonden wordt, mag hij zich aan 1 tot 3 jaar celstraf verwachten voor necrofilie.

Bron: Daily Mail

Photo by Chris Greene from FreeImages