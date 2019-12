“Extra pannenkoek voor de dikzak tafel 1 niet normaal.” Die woorden stonden op een kassaticket van een Antwerpse brasserie die Radio 2-luisteraar Nadia onlangs ontving. De brasserie zal naar eigen zeggen de ober in kwestie op staande voet ontslaan.

Een rekening betalen is nooit leuk, maar wat Radio 2-luisteraar Nadia meemaakte in de Antwerpse brasserie Carrousel d’Anvers ging nog een stapje verder. Onderaan haar kassabon stonden woorden “extra pan (pannenkoek) voor de dikzak tafel 1 niet normaal”. Nadia plaatste een foto van het bonnetje op een Facebookpagina van Radio 2 en schreef: “Ik ben in shock. Wat moet ik hiermee doen?”.

“Onaanvaardbaar”

Sectorfederatie Horeca Vlaanderen reageerde verbolgen op de woorden op de kassabon. “Dit is onaanvaardbaar. Gastvrij ondernemen is de basis van onze sector”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “Zelfs al was dit een interne boodschap van de zaal naar de keuken, dit kan niet. Ik neem aan dat de uitbater een ernstig gesprek zal hebben met de bewuste ober.”

“Zal ober op staande voet ontslaan”

De eigenaar van Carrousel d’Anvers, Hammoud Imad, betreurt het incident. “Dit gedrag tolereren we niet in onze zaak.” Hammoud heeft gisteren contact gehad met Nadia. “Ik heb me in naam van de zaak geëxcuseerd.” De brasserie op de Suikerrui is een half jaar open. “Jammer dat ik de dupe ben van gedrag van personeel dat ik niet kan controleren.” Imad neemt strenge maatregelen. “Ik zal de ober in kwestie op staande voet ontslaan.

Het bericht Antwerpse ober beledigt klant: “Extra pannenkoek voor dikzak aan tafel 1” verscheen eerst op Metro.