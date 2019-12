Een video van een schommelende man zaait heel wat verwarring op Twitter. Men raakt er maar niet aan uit in welke richting de man schommelt. En toegegeven: wij zagen het ook niet meteen…

Eric Tupper filmde een tijdje geleden een man op een schommel in Anchorage (Alaska). In het filmpje hoor je enkele mensen zich afvragen in welke richting de man kijkt. Naar de camera toe of in de richting van het gebouw?

Toch duidelijkheid?

Hij plaatste de beelden op Twitter en ook daar raakten heel wat mensen in de war. De meerderheid gelooft dat hij in de richting van de camera schommelt, want op een bepaald moment bevindt de bovenste balk zich vóór de man, wat niet mogelijk is mocht hij in de richting van het gebouw schommelen. Of wat denk jij?

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v — T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019

