Een kat heeft het kerstdiner van een Iers gezin verpest door er stiekem van te eten voor het geserveerd werd. Het was niet hun kat, maar die van de buren…

Kirstie McDermott was net klaar met de voorbereidingen van de kerstmaaltijd bij haar ouders thuis toen ze merkte dat iemand aan hun gebraden kip had zitten knabbelen. Al snel had ze een vermoeden wie de dader was: de kat van de buren. Die sluipt wel vaker binnen langs het kattenluikje van de twee katten van haar ouders.

Niet boos op kat

Vervolgens deelde de schrijfster uit Dublin een foto van de geniepige kat, die intussen op het dak zat. “Ze is heel schattig. Haar familie is momenteel weg van huis voor Kerstmis”, schrijft ze op Twitter. Ze benadrukt dat ze niet boos is op het hongerige beestje, en dat ze het zelfs grappig vonden.

Het bericht Kat breekt binnen in huis en verwoest kerstdiner (foto) verscheen eerst op Metro.