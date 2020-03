In Canada is de voorbije dagen een stormloop ontstaan op winkels en websites die cannabis verkopen. Het lijkt er op dat heel wat mensen een voorraadje willen inslaan om een eventuele periode van quarantaine aangenamer te maken of om hun coronastress wat te verlichten. Cannabis is sinds eind 2018 legaal in Canada.

Voor sommige winkels staat al voor openingstijd een rij mensen aan te schuiven. Bij de SQDC, een overheidsbedrijf dat de verkoop van marihuana reguleert in Quebec, luidt het dat er de voorbije dagen een forse stijging werd opgemerkt in de verkoop. Cijfers geeft het bedrijf zoals gewoonlijk niet vrij. “De bevoorrading is stabiel, zowel online als in de winkels”, verzekert een woordvoerder. Hij wijst er tegelijk op dat de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen om een verspreiding van het virus tegen te gaan.

Weed vliegt over digitale toog

In de rest van Canada heeft cannabisgigant Canopy Growth dinsdag tijdelijk 23 winkels gesloten uit voorzorg en om het contact tussen klanten te beperken. In Ontario, de grootste cannabismarkt van het land, zegt ook de Ontario Cannabis Store (OCS) dat de verkoop recent explosief is gestegen. Het voorbije weekend ging er naar verluidt 80 à 100% meer cannabis over de virtuele toonbank dan normaal.

De Canadese autoriteiten hebben reizigers die uit het buitenland arriveren, opgeroepen om zichzelf gedurende twee weken vrijwillig te isoleren. Woensdagavond werden in Québec nog een honderdtal gevallen van besmetting, met ook één sterfgeval, bevestigd.

