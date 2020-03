Ook in tijden van coronacrisis moet je jezelf al eens kunnen laten gaan, zoals een groep olifanten in China bewijst. De dieren braken in in een drop, dronken 30 kilogram maïswijn en vielen niet veel later in slaap in een theeveld. De grappige beelden van de soezende mastodonten gingen al snel viraal.

De voorbije dagen worden we om de oren geslingerd met nieuws van een stijgend aantal besmettingen met het coronavirus en de dramatische gevolgen van de crisis. Daarom moet er af en toe ook eens gelachen worden, zoals met een groep van 14 olifanten uit China. Terwijl de maatregelen tegen het coronavirus daar nog steeds heel streng, vonden de dieren hun weg naar een klein dorp op zoek naar maïs en ander voedsel. Daar stootten ze op een grote voorraad maïswijn. Wat volgde laat zich raden.

Olifanten kunnen heel wat verzetten en deze groep bewees dat nog maar eens. De dieren gingen door 30 kilogram maïswijn. Dat liet zich niet veel later voelen. De dieren gingen eerst wat spelen in een theeveld, maar vielen daar al snel in slaap. De hilarische foto’s van de slapen mastodonten gingen al snel rond op Facebook.

