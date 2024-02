Topje van zangeres komt los tijdens optreden: “De show moet doorgaan” (video)

De Venezolaanse zangeres Elymar Zurita beleefde maandag een oepsmomentje toen haar topje loskwam op het podium. Ze loste het euvel echter heel professioneel op.

Elymar Zurita gaf maandag het beste van zichzelf voor duizenden toeschouwers. De Venezolaanse zangeres droeg een topje en een korte short, maar op een bepaald moment liet haar topje het afweten en probeerde ze haar boezem zo goed mogelijk te bedekken om zo weinig mogelijk te laten zien. Dat lukte en vervolgens wandelde ze naar haar bandleden, die de touwtjes van haar topje vakkundig vastknoopten. “Kan gebeuren”, knipoogt ze op Instagram bij beelden van het bewuste tafereel.

Bewondering

Het filmpje werd massaal bekeken en volgers uiten hun bewondering voor de manier waarop ze de vervelende situatie aanpakte. “Je hebt het afgehandeld als een echte professional”, “Maar jullie waren geweldig en je stopte niet met zingen”, “Je hebt het supergoed aangepakt zonder je kalmte te verliezen. De show moet doorgaan”, en “Volgende keer best wat steviger vastknopen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram