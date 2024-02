Model poseert in zee, maar ZO’N grote golf had ze niet verwacht: “Oh nee!” (video)

Een Colombiaanse influencer maakte onlangs kennis met de immense kracht van de zee. “Wees toch voorzichtig!”, klinkt het in de reacties.

Francia James deed onlangs een bikinishoot op het strand. Het 33-jarige Playboy-model wilde een foto van haar met het water op de achtergrond. De zee was echter onstuimiger dan gedacht en op een bepaald moment zien we hoe een enorme golf haar terug op het strand sleurt. Gelukkig raakt ze niet gewond en kan ze er zelfs om lachen. “Dit verliep niet zoals gepland”, knipoogt ze op Instagram.

Bezorgde volgers

Haar volgers zijn blij dat het tafereel goed afliep, maar waarschuwen haar voor dergelijke situaties. “De zee is verraderlijk”, “Wees toch voorzichtig!”, “Oh nee!”, “De zee heeft de laatste lach”, “Zoiets gebeurt als je met de natuur te maken hebt”, en “Goed gelachen! Je bent zo mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram