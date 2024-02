Dj spot zijn overspelige ex en draait confronterend nummer: “Dacht ze nu écht dat je haar niet zou opmerken?!” (video)

Op geestige beelden is te zien hoe een dj wraak neemt op zijn overspelige ex. “Ik had haar gezicht weleens willen zien!”, klinkt het in de reacties.

Het tafereel speelde zich onlangs af in de Amerikaanse staat Massachusetts. Dj Artie V gaf daar het beste van zichzelf tot hij plots merkte dat zijn ex-vriendin ook van de partij was. En ze was daar niet alleen: haar vriend, met wie ze de dj vroeger bedrogen had, vergezelde haar. De dj besloot dan maar om de draak met haar te steken. Hij legde door de microfoon uit dat zijn ex in de zaal was met de man met wie ze hem destijds bedrogen had. “Ik ga speciaal voor haar een liedje draaien”, zei hij. Vervolgens legde hij Cardi B met ‘WAP’ op’, waarbij in niet mis te verstane bewoordingen zijn boodschap duidelijk wordt.

Lef

Het filmpje ging met meer dan 13 miljoen views viraal en zorgt voor behoorlijk wat hilariteit. “Ik had haar gezicht weleens willen zien!”, “Dacht ze nu écht dat je haar niet zou opmerken?!”, “Ze moet toch meteen weggelopen zijn?!”, “Ik ga stuk van het lachen”, en “Wat een lef!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: TikTok