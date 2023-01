Studie wijst uit: “Mannen zijn slecht in bed en worstelen om vrouwen te laten klaarkomen”

Een studie van het seksspeelgoedbedrijf ‘Lovehoney’ heeft uitgewezen dat mannen in bed als ‘slecht’ bestempeld kunnen worden. Volgens hun onderzoek zouden vrouwen veel makkelijker een orgasme kunnen bereiken met een andere vrouw dan met een man.

Veel vrouwen hebben het moeilijk om klaar te komen in de slaapkamer. Volgens een enquête van ‘Lovehoney’ ligt de oorzaak bij mannen. In die bevraging kwam naar boven dat lesbische en biseksuele vrouwen veel meer orgasmes krijgen dan heteroseksuele dames. Bijna de helft van de LGBTQIA+-community heeft een eerste orgasme beleefd vooraleer ze 18 jaar werden. Dat is 14% meer dan bij heteroseksuele vrouwen.

”Nooit orgasme gehad”

Nog opvallend: één op de twintig volwassenen hebben nog nooit een orgasme gehad. 24% van de vrouwen gaf ook aan dat ze klaarkomen door penetratie, terwijl dat bij mannen op 45% ligt. ‘Lovehoney’ gaat er prat op dat volgens hun data mannen echt als ‘slecht’ bestempeld kunnen worden in bed. Volgens onderzoekster Javay Frye-Nekrasova moet er echt dringend meer educatie zijn rond het menselijk lichaam, in al zijn of haar facetten. “Ook genot maakt daar onlosmakelijk deel van uit”, aldus Javay.

Foto: Unsplash