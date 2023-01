Op geestige beelden is te zien hoe een hyena zijn uiterste best doet om zich voort te planten, maar zich onsterfelijk belachelijk maakt voor het oog van enkele toeristen.

Het lachwekkende tafereel speelde zich onlangs af in Chobe National Park, een gigantisch park in Botswana. Calden Smith gidste tien toeristen rond in het park toen ze plots twee hyena’s een leuke tijd zagen beleven. Opvallend, want doorgaans doen hyena’s dat op een veilige en minder open plek.

Scherpe hoek

Het mannetje had kennelijk heel wat moeite om zijn ding te doen, maar dan moest het beste nog ‘komen’. «Het mannetje begon heel gretig aan de vrijpartij. We vonden het er echter onhandig uitzien door de absurde hoek (het vrouwtje is aanzienlijk groter dan het mannetje; red.). Maar het werd nog grappiger toen het mannetje zijn hoogtepunt bereikte, de extase hem te veel werd en de hoek te scherp werd. Hij viel om!», herbeleeft hij de situatie.

Lachen

De beelden werden in een mum van tijd al duizenden keren bekeken en zorgen voor heel wat hilariteit. «Ze lijkt heel teleurgesteld te zijn», «Ik herken het probleem», «Ik ga stuk van het lachen!», en «Haha, ze denkt: ‘Wat is er mis met jou?!’», klinkt het in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/hilarisch-hyena-valt-om-na-hoogtepunt-bij-vrijpartij-ik-ga-stuk-van-het-lachen-video