Een Britse korthaar is op zich niet heel speciaal, al zijn het natuurlijk bloedmooie katten die menig kattenliefhebber in huis zou willen hebben. Britse korthaar Dymka uit Rusland gaat echter heel de wereld rond: het is de eerste kat op aarde die met vier 3D-geprinte protheses verder door het leven gaat.

Dymka haar pootjes, staart en oren moesten in 2018 allemaal geamputeerd worden, nadat die bevroren waren geraakt door haar leven in het wild op de straten van Novosibirsk, Siberië. Ze werd gevonden en naar de dierenarts gebracht, maar het zag er slecht uit. Meestal besluit de dierenarts om beesten die in deze status gevonden worden te laten inslapen.

Vier nieuwe pootjes

Maar dat gold niet voor Dymka: zij had te maken met de lokale dierenarts Sergei Gorchkov, die dieren redt die normaal vanwege hun verwondingen niet meer geholpen worden. Hij nam Siberische ingenieurs en wetenschappers in dienst om te helpen bij de ontwikkeling van bionische prothesen voor Dymka. Het is voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van deze 3D-geprinte lipjes, die bedekt worden met een speciale laag van biologisch weefsel (vergelijkbaar met botweefsel) zodat de protheses op natuurlijke wijze aan Dymka hechten.

Dymka kreeg dus vier nieuwe pootjes en hoewel ze het in het begin best lastig vond, blijkt het zeven maanden na de operatie supergoed met haar te gaan. Leven op straat hoeft de lieverd niet meer: ze woont nu bij de vrouw die haar in die barre omstandigheden op straat vond.

Helemaal alleen is ze niet: ook kat Ryzhik uit Siberië leeft met 3D-geprinte pootjes die hij kreeg van Sergei, al gaat het hierbij om een ander soort prothese.

