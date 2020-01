Straf liefdesbedrog uit het Verenigd Koninkrijk…

Daar had ene Lauren Wall (34), die van plan was om te trouwen, aanvankelijk nog geluk… Haar moeder betaalde voor haar droomhuwelijk. Zo’n 17.500 euro, om exact te zijn.

‘t Gebeurde toen Lauren 19 was. Zij en haar toenmalige partner Paul, waarmee ze een pasgeboren dochtertje had, hadden elkaar het jawoord gegeven. Als ‘bedanking’ voor haar vrijgevigheid, mocht mama Julie mee op huwelijksreis.

Acht weken na die mooie reis besloot echtgenoot Paul om Lauren al te verlaten. Negen maanden later baarde Laurens mama Julie het kind van Paul, Laurens ex-man dus!

“Ze kwamen altijd goed overeen”

Lauren getuigt nu over dat pijnlijke moment uit haar leven: “Paul schoot altijd goed op met mijn mama. Ik vond het echter nooit raar, aangezien ze zijn schoonmoeder was en hij gewoon ‘vriendelijk’ tegen haar deed.”

Maar niet veel na hun huwelijk begon Paul zich toch anders te gedragen. Hij schermde zijn smartphone af. Laurens zus had echter op de smartphone van mama Julie berichten gezien, van en naar Paul…

“Toen ik Paul er mee confronteerde, zag hij plots lijkbleek. Hij weigerde toen ook zijn smartphone te tonen aan mij”, aldus Lauren. Een paar dagen later trok Paul zijn trouwring uit en vertrok hij. Naast Lauren liet hij zo ook hun zeven maand oude dochtertje achter…

Toen Lauren te horen kreeg dat Paul zou intrekken bij haar moeder, kon ze niet geloven dat de twee mensen die ze het meest vertrouwde in haar leven, haar op zo’n manier verraden hadden.

“Ergste wat een mama kan doen!”

“Da’s gewoon ziek! ‘t Is het ergste wat een mama haar dochter kan aandoen. Paul mag dan wel een laffe man geweest zijn, maar zij is wél mijn moeder! Ze moet mij, bóven alles, graag zien en beschermen…”, aldus Lauren.

“Toen ik mijn moeder zag passeren in de straat, merkte ik op dat ze zwanger was. Mijn brein draaide overuren. Ze vertelde me aanvankelijk dat het om een ‘cyste’ ging… Ik voelde me zo ziek, ging naar huis en vernielde alle foto’s van mijn huwelijk met Paul.”

Negen maanden na Pauls vertrek, beviel Julie van de baby die ze had verwekt met Paul… Vijf jaar na zijn stukgelopen huwelijk met Lauren, besloten Paul en mama Julie om te trouwen. Lauren besloot om tóch naar het huwelijk te gaan. Dat deed ze voor het welzijn van de dochter die ze samen met Paul had.

“Mama belde me op om me uit te nodigen voor hun huwelijk… Dat was ‘raar’. Ik trouwde met Paul op 14 augustus 2004. Zij trouwde met Paul op 15 augustus 2009”, laat Lauren weten. “Het was bijna té zwaar om te doorstaan, maar ik ben er tóch naartoe gegaan. Voor mijn dochter…”

Eind goed, al goed!

Afsluiten doen we toch maar best op een positieve noot: Lauren vond recent een nieuwe partner en is nu zwanger. Of de band met haar moeder ooit nog goedkomt, weet Lauren niet. “Ik zal haar nooit meer helemaal vertrouwen”, klinkt het. Begrijpelijk.

Bron: Daily Mail

Foto: Facebook – Links Lauren, rechts mama Julie en Paul