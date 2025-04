Vrouw aangesproken op outfit in supermarkt: “Winkelen in je onderbroek?!” (foto)

Een Australische vrouw is niet te spreken over een incident dat ze onlangs meemaakte in de supermarkt.

Taila Maddison ging na het sporten even langs bij een Harris Farm-supermarkt in New South Wales (Queensland). Ze droeg een witte sweater met daaronder een kort sportbroekje. Een medewerkster van de winkel sprak haar echter aan op haar outfit, die volgens haar ongepast was. “Ze vond het niet kunnen dat ik in een trui met ‘onderbroek’ rondliep, ook al was het gewoon een sportbroekje. Ik geloofde mijn oren niet en vertelde het aan de manager. Die verontschuldigde zich voor het ongemak. Ik legde uit dat als dit tegen een gevoeliger persoon gezegd was, ze daar echt van slag van had kunnen zijn. Dus nee, dit is niet oké,” vertelde Taila op TikTok.

Gemengde reacties

In de reacties op haar video lopen de meningen uiteen. Sommigen vinden het niet gepast om in een sportoutfit boodschappen te doen, terwijl anderen er geen enkel probleem in zien. “Trek aan wat je wil! Het personeel van Harris Farm is vaak een beetje… apart (tenminste, dat is mijn ervaring)”, “Wauw, ik werk in een supermarkt en soms komen er meiden binnen in Braziliaanse bikini’s. Da’s toch even wennen voor mij, andere generatie en zo. Maar hé, als zij zich daar goed en veilig in voelen, wie ben ik om daar iets van te vinden?”, en “Goed dat je voor jezelf opkomt! Trouwens, misschien is werken met klanten gewoon niet echt haar ding”, lezen we in de reacties.

Hieronder een foto van de outfit die ze wellicht droeg op het bewuste moment.

Foto: Instagram