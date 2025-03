Ophef over outfit van vrouw voor trouwfeest van vriendin: “Ongepast!” (video)

Een Australische vrouw krijgt heel wat kritiek op een opmerkelijke jurk die ze wil dragen op het huwelijk van een vriendin. “Het leidt de aandacht af van de bruid”, klinkt het kritisch in de reacties.

Lucy woont binnenkort het huwelijk van een vriendin bij. Ze is op zoek naar de perfecte jurk om tijdens die gelegenheid te dragen en onlangs vond ze een leuke outfit, al polste ze eerst even bij haar bijna 250.000 volgers wat ze ervan vonden. Het gaat om een roze minijurk met drie hoepellagen. Er zitten tevens heel wat bloemetjes op de outfit. “Ik vind de jurk heel schattig. Wat vinden jullie?”, vraagt ze in een TikTok-video.

Te ‘bruidachtig’

Al snel wordt duidelijk dat de meerderheid het geen goed idee vindt. “Absoluut niet! Je draagt nooit iets dat als ongewoon of opvallend wordt beschouwd”, “Het leidt de aandacht af van de bruid”, “Ongepast voor een huwelijk!”, “Natuurlijk zou ik het naar een bruiloft dragen. Als ik een zesjarig bruidsmeisje was”, en “Nope, te wit en te bloemig”, aldus de critici. Anderen zien er dan weer geen graten in. “Staat je fantastisch”, “Waarom haat iedereen deze jurk zo?”, en “Dit is superleuk voor een zomerbruiloft”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok