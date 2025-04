Gepersonaliseerde nummerplaat van Ferrari zorgt voor hilariteit: “Hoe kan je zo’n auto verkloten?!” (foto)

Een foto van een Ferrari met een gepersonaliseerde nummerplaat zorgt voor flink wat reacties online – van verbazing tot hilariteit.

Je ziet het steeds vaker in het verkeer: gepersonaliseerde nummerplaten. Leuk, maar ook een prijzig grapje. Voor zo’n 1000 euro kies je zelf wat er op je plaat komt te staan. Een prikje voor de eigenaar van onderstaande bolide, want een Ferrari als deze kost natuurlijk véél meer. En hij (of zij) is duidelijk fan van woordspelingen – anders zet je geen “FERHARIE” op je nummerplaat.

Relativeren

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige of opvallende nummerplaten verzamelt. De reacties zijn verdeeld. Critici laten zich niet onbetuigd. “Weinig inspiratie. Een dure auto is geen equivalent voor…”, “Dit is uiterst belachelijk”, en “Hoe verkloot ik een juweeltje”, klinkt het bij de critici. Maar niet iedereen is negatief. Sommigen kunnen het juist wel waarderen. “Grappig hoe iedereen hier haat op een gepersonaliseerde plaat, het heet gepersonaliseerd voor iets en ook hier zal een betekenis achter liggen. Mooie wagen”, “Dat is iemand die kan relativeren”, en “Wat een prachtige wagen, nummerplaat ook tof”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Facebook