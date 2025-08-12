Ophef over outfit die helft van lichaam ontbloot: “Erg dat dit normaal is geworden” (video)

Een Frans model krijgt de wind van voren nadat ze in een opvallende outfit naar een strandfeest ging. “Je kunt sexy zijn zonder te veel te laten zien”, aldus de critici.

De vrouw, ene Marie, trok onlangs naar een feestje vlakbij een strand. Ze droeg een bodysuit waarbij de rechterkant van haar lichaam zo goed als ontbloot was. Vervolgens plaatste ze een filmpje ervan op Instagram. “Ik wil deze prachtige outfit van Anoeses elke dag dragen om me krachtig te voelen. Op naar Manna Beach voor het beste feest”, schrijft ze erbij.

Verontwaardiging

Ze kreeg echter meteen heel wat kritiek te verwerken van haar bijna 200.000 volgers. “Ze is prachtig, waarom zou ze zo’n ordinaire outfit dragen?”, “Zelfs als ik het mooiste lichaam ter wereld had, zou ik dat afschuwelijke ding niet dragen”, “Ik vind het erg dat het normaal is geworden om in het openbaar rond te lopen met je billen bloot”, “Het heeft nul klasse… Je kunt sexy zijn zonder te veel te laten zien. Of ben ik zo oud dat dit nu de norm is?”, en “Dit is zo goedkoop”, klinkt het verontwaardigd in de reacties. Een enkeling vindt de ophef overdreven. “Als ik dit zou kunnen dragen, deed ik het. Ze heeft een geweldig lichaam en het lijkt erop dat ze er hard voor heeft gewerkt, dus: go girl!”, lezen we ook.

Foto: Instagram