Single vrouw heeft handige tip om getrouwde mannen af te schrikken: “Goed idee!” (video)

Ben je aan het daten, maar wil je vermijden dat mannen die stiekem een relatie hebben ook hun kans wagen? Wel, dan heeft Dalia Grande een efficiënte hack voor jou.

Dalia Grande heeft al iets te veel nare ervaringen gehad tijdens het daten. Zo bleek meermaals dat de man waarmee ze op date ging een vriendin of vrouw bleek te hebben. Tijd om dergelijke scenario’s te vermijden, dus bedacht ze een hack. De vrouw uit Texas besloot om zich bij haar volgende date van kop tot teen te bedekken met glitterspray. Waarom glitters? Wel, sommige vreemdgaande mannen willen immers voorkomen dat hun vriendin glitters op hun kleding ontdekt.

Viraal

Ze deelde de opvallende hack op TikTok, waar het filmpje al bijna 20 miljoen keer bekeken werd. “Op een eerste date, want ik ben op een leeftijd waarop ze getrouwd kunnen zijn (getrouwde mannen HATEN glitter). Gewoon voor de zekerheid”, verschijnt er in beeld terwijl we Dalia volop glitterspray zien spuiten.

Gemengde reacties

In de reacties lijken de meesten het een briljant idee te vinden, al hebben sommige mensen hun bedenkingen erbij. “Goed idee! Je redt vrouwen hiermee”, “Zonder twijfel een slimme hack”, en “Ze beschermt zichzelf én helpt andere vrouwen. Ik ben helemaal voor,” klinkt het bij de kijkers. Anderen hebben hun twijfels dan weer bij de methode. “Ik ben niet getrouwd, maar ik zou het niet zo fijn vinden als je met al die glitter in mijn auto stapt”, en “Oké, maar ik ben single en ik haat glitter?”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram