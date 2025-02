Collega vindt outfit van vrouw niet gepast voor werk: “Hij moet zich niet bemoeien!” (video)

Een Amerikaanse vrouw kreeg onlangs van een collega te horen dat ze zich anders moest kleden. De meningen in de reacties zijn verdeeld.

Taylor Harley verscheen onlangs op haar werk in een roze outfit met kersen erop. Een collega sprak haar er echter op aan en maakte duidelijk dat haar kledingkeuze niet gepast was voor op de werkvloer. De vrouw maakte een TikTok-video waarin ze de bewuste outfit droeg en de situatie uitlegde. “Ik dacht dat het mooi was, maar blijkbaar heb ik het mis en draag ik eigenlijk een pyjama”, zucht ze. “Ik wil gewoon mezelf zijn, mag dat niet meer?!”, staat in grote letters in de video te lezen.

Geen zeggenschap

Het filmpje is al meer dan een miljoen keer bekeken en roept gemengde reacties op. “Maar je draagt wel een pyjama. Heel schattig, maar het blijft een pyjama”, “Hangt ervan af waar je werkt”, en “Ik zou dit zeker en vast op mijn werk dragen, maar ik werk van thuis uit”, klinkt het aan de ene kant. Anderen vinden dan weer dat de collega zijn commentaar voor zich moet houden. “Als hij niet je baas is, zeg hem dan dat hij zich met zijn eigen zaken moet bemoeien!”, “Je ziet er leuk uit, meid. Negeer de haters”, en “Andere mensen hebben geen zeggenschap over wat jij draagt, zelfs als het op een pyjama lijkt,” klinkt het ook in de reacties.

