Stewardess die twerkte in vliegtuig: “Ik wist niet dat het ongepast was” (video)

De stewardess van Alaska Airlines die onlangs ontslagen werd omdat ze twerkte in een vliegtuig, blikt in een interview terug op het incident.

In januari maakte Nelle Diala een video waarin ze twerkt op muziek. Ze was naar eigen zeggen in de wolken omdat haar proefperiode erop zat en ze wellicht officieel aangenomen zou worden. Toen ze de beelden op TikTok postte, viel dat niet in goede aarde bij haar werkgever. Integendeel, ze mocht na zes maanden alweer beschikken.

Overgevoelige wereld

De beslissing sloeg bij haar in als een bom. “Mag je jezelf nog zijn in deze overgevoelige wereld? Wat is er mis met wat getwerk voordat je shift begint? Mensen doen nu alsof ze dat nooit eerder gezien hebben”, zuchtte ze op TikTok.

Droomjob

Onlangs blikte Diala bij Insider Edition terug op het incident. “Ik dacht echt niet dat mijn video en mijn post, en hoe ik aan het dansen was, als ongepast gezien zouden worden. Hoewel dit mijn droomjob was, gebruikte ik het inkomen om mijn bloeiende lingerie- en dessertbedrijf te financieren”, klinkt het.

Foto: TikTok