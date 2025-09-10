Gepersonaliseerde nummerplaat op Antwerpse ring gaat viraal: “Toepasselijk!” (foto)

Dat moet je wel zijn op de Antwerpse ring…

Leuk toch, die gepersonaliseerde nummerplaten? Je ziet ze steeds vaker op onze wegen. Ook op de Antwerpse ring, waar iemand onlangs een Audi zag met een wel héél toepasselijke gepersonaliseerde nummerplaat: “KZENKALM”. Wie wel vaker langs de Antwerpse ring passeert, begrijpt door het onophoudelijke fileleed maar al te goed waarom je dan best kalm blijft.

Hilariteit

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Heel wat mensen vinden de nummerplaat best wel geestig. “Love it”, “Hebben we nodig op den Antwerpse ring”, “Toepasselijk!”, “Die moet ik hebben”, en “Die erachter? ‘Ikkenie’?”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Facebook