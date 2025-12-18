Peter Goossens genadeloos in ‘Mijn Restaurant’: “Gooi dat maar in de vuilbak!” (video)

Opvallend moment in ‘Mijn Restaurant’ wanneer Peter Goossens een gerecht voorgeschoteld krijgt. “Ik lust dat niet”, kraakt hij de kok af.

Als je Peter Goossens over de vloer krijgt, doe je er maar beter alles aan om je uiterste best te doen. In ‘Mijn Restaurant’ schuift de 61-jarige chef-kok aan in restaurant Lucien. Wanneer uitbater Aristide truffelolie op tafel zet, fronst Goossens meteen de wenkbrauwen. “Truffelolie?!”, kijkt hij verbaasd op. “Ik lust dat niet. Gooi dat maar in de vuilbak!”, klinkt het kritisch. “Je hebt nog niet eens geproefd”, verdedigt mede-uitbaatster Charlotte het recept. “Truffelolie verteert niet. Ik weet niet welke chef graag truffelolie eet”, zucht hij.

Bedenkingen

Achter de schermen heeft het koppel daar zo zijn bedenkingen bij. “Met alle respect, maar ik ga me niet laten doen”, aldus Charlotte. “Peter Goossens is toch een speciale man, hé”, horen we Aristide nog zeggen.

‘Mijn Restaurant’ is elke dinsdag en donderdag om 21.10 uur te bekijken bij VTM en op VTM GO.