Eline De Munck zak door haar bed: “Romantisch wel, zo ’s nachts nog moeten beginnen klussen” (video)

Oepsmomentje voor Eline De Munck en haar man Michaël Roskam: hun bed begaf het. Gelukkig wist manlief er raad mee.

Lig je lekker in je bed, zakt het plots door… Het overkwam Eline De Munck toen ze met haar pasgeboren baby in bed lag. De 37-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ postte een video op Instagram waarop te zien is hoe haar man Michaël Roskam het bed probeert te herstellen. “Door ons bed gezakt. Ik denk dat ons kind te zwaar is. Romantisch wel, zo ’s nachts nog moeten beginnen klussen. Ik kan het elk koppel met een pasgeboren baby aanraden”, knipoogt ze erbij.

Herkenbaar

Het bericht zorgde voor heel wat reacties. “Het ouderschap: alles kapot en niemand slaapt. Veel courage daar! In mijn ouderlijke huis zijn we ook eens door het bed gezakt, we lachen er nu nog mee”, “Matras op de grond en slapen…”, “En beiden toch blijven lachen” en “The joys of parenthood… Succes en slaapwel!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram