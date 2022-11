Relatie-expert waarschuwt singles: “Dit zijn de datingtrends van 2023!”

Net als in zovele andere domeinen zijn er ook op datingvlak trends te bespeuren. “Als single kan je daar maar beter rekening mee houden”, zo zeggen datingexperts. “Over de laatste jaren hebben we geleerd om te identificeren en uit te kijken voor rode vlaggen.”

En dat is goed, want op die manier doen we blijkbaar aan “veilig daten”. Al is het niet alleen toxisch gedrag en slechte one-liners waarmee we rekening moeten houden. In 2023 zullen we zeven nieuwe trends zien binnen de datingwereld. Eerst en vooral is er open casting, het fenomeen waarbij één op de drie mensen aangeven dat ze open staan voor personen die niet meteen hun type lijken te zijn. Singles die daten zullen ook meer hun grenzen en noden aangeven ten opzichte van vroeger. En dat heeft te maken met de nieuwe werkcultuur en onze drukke schema’s. Er zou ook een shift zijn rond hoe we denken over de balans tussen je eigen werk en het werk van je partner. Jobtitels zijn geen absolute statussymbolen meer.

Seks en intimiteit

We staan ook meer open voor reizen en relaties met mensen buiten eigen stad, provincie of zelfs land. Drie op vier alleenstaande mannen zijn zich ook bewust van wat ‘toxische mannelijkheid’ is en wat er niet door de beugel kan. We krijgen in 2023 ook te maken met een nieuwe soort van singles op datingapps: de personen die gescheiden zijn of een serieuze relatie zagen eindigen. Zij zijn nieuw op vlak van online dating. En ook op seksgebied staan we anders in het leven. Seks en intimiteit worden op een heel exploratieve manier benaderd, waarbij duidelijk en vroeg wordt aangegeven wat de wensen zijn.

Foto: Unsplash