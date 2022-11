“Ik heb mijn eerste seksfilm gedraaid toen ik nog op school zat en vandaag ben ik miljonair” (foto’s)

Angela White heeft in een interview aangegeven dat ze nog op school zat toen ze haar eerste seksfilm draaide. Ze had er toen geen idee van dat ze één van de meest gevraagde modellen zou worden in de pornoindustrie.

De nu 37-jarige White zit ondertussen bijna twee decennia in de pornoindustrie en zette er haar eerste stappen toen ze in het laatste jaar van haar middelbaar zat. De Australische wist al heel vroeg dat ze iets wilde doen in de seksfilmsector. Toen ze 18 werd, solliciteerde ze bij een bedrijf dat naar eigen zeggen gespecialiseerd was in content waarin ‘grote borsten’ centraal stonden. Op een luttele twee weken zat ze op een vliegtuig richting Amerika om er ginds haar eerste shoot af te werken. De volgende twintig jaar zouden geschiedenis zijn, want White behaalde de ene award na de andere.

”Puur voor de seks”

”Ik zat nog in het middelbaar toen ik mijn eerste scène opnam en nadien ging ik terug naar het middelbaar. Ondertussen kwam er een magazine uit en werden mijn films gelanceerd. Het was niet allemaal even netjes om eerlijk te zijn, maar je bent jong en je wil cool zijn… En het was cool om even van school weg te stappen en sigaretten te roken”, aldus White. “Ik ging in de porno puur voor de seks. Ik wilde gewoon de lakens delen met heel veel mensen en ik wilde dat doen in een omgeving waar iedereen getest wordt en waarbij ik voor mezelf doelstellingen voorop stelde.” Momenteel is haar vermogen geschat op zo’n slordige 9 miljoen euro.

