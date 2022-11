BIZAR! Website start met handeltje in lichaamssappen en gebruikte lingerie van sterren uit seksfilms

Een nieuwe business is geboren: pornosterren verkopen nu massaal hun lichaamssappen en schaamhaar online aan de meest toegewijde fans. Het concept is dan misschien niet nieuw, maar het grote succesmoment breekt nu pas aan. En dat dankzij één bedrijf.

Want voor de rest bestaan er geen firma’s die zich met deze niche bezighouden. ‘Fans Utopia’ is gespecialiseerd in het opslaan, verwerken en versturen van lichaamssappen, schaamhaar en gebruikte kleding en lingerie van pornosterren. Eigenares Natasha verduidelijkt in een interview: “Ik wil kopers het gevoel geven dat niets onmogelijk is wanneer het op hun fantasieën aankomt. En ik doe dan ook mijn opperste best om hun wensen in te willigen. Ik wilde een leuke en veilige plek ontwikkelen waar mensen een op maat gemaakte beleving krijgen, zowel klassiek als modern.”

”Markt explodeert”

Dat de vraag enorm is, beaamt ze. “De markt is geëxplodeerd. Klanten willen niet alleen lichaamsvocht, maar ook haar, nagels, badwater, tanden en kleding van hun favoriete sterren. Het is een zeldzaamheid om zo’n zaken te bezitten en ongetwijfeld ook meteen de meest authentieke ‘producten’ die je kán bezitten. Het is uniek”, aldus Natasha. Ook de sterren zelf zijn er wel voor te vinden. Pornoactrice Kenzie Anne: “Ik wil dat mijn fans zich zo dicht mogelijk bij mij voelen. Ze vinden het geweldig om te ruiken aan mijn gebruikte lingerie, kleren, schoenen en kousen.”

