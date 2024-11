Porsche gaat viraal met gepersonaliseerde nummerplaat: “Nu snap ik waarom er zoveel file is” (foto)

Een foto van een Porsche op de Belgische snelwegen zorgt voor heel wat hilariteit. “Zalig, dergelijk sarcasme”, klinkt het in de reacties.

Gepersonaliseerde nummerplaten, het is intussen niets nieuws meer. Er blijft natuurlijk wel een kostenplaatje van 1000 euro aan vasthangen, maar wie zijn auto écht een persoonlijke toets wil geven, zal daar niet moeilijk over doen.

Opvallend braaf

Soms kom je echter auto’s tegen met zo’n geestige nummerplaat dat ze even in de kijker gezet mogen worden. Neem nu deze Porsche 718 Cayman, gespot op de E19 richting Antwerpen. Van zo’n krachtpatser zou je toch een stoere nummerplaat verwachten? Nee hoor: er prijkt wel degelijk ‘zone 30’ op.

Sarcasme

De foto werd gedeeld op de Instagrampagina ‘Alleen in België’, waar heel wat volgers de nummerplaat wel kunnen smaken. “Heerser”, “Deze is nog grappig, in tegenstelling tot al die macho-nummerplaten”, “Zalig, dergelijk sarcasme”, en “Nu snap ik waarom er zoveel file is”, lezen we in de reacties. “De toekomst van Vlaanderen…”, zucht nog een volger die overduidelijk tegen gepersonaliseerde nummerplaten is.

Foto: Instagram