Vrouw (57) krijgt kritiek op behaloze outfit: “Luister niet naar de haters!” (video)

Een Britse fashionista kreeg onlangs te maken met kritiek van een aantal volgers. Gelukkig namen heel wat mensen het ook voor haar op.

Annie Chung is een fashionista die op Instagram regelmatig filmpjes deelt waarin ze haar nieuwste outfits toont. Zo droeg de 57-jarige stijlkoningin uit Exmouth onlangs een topje waaronder ze geen beha aanhad. Dat wordt duidelijk wanneer ze het bovenstukje probeert dicht te knopen. “Ik zou dit topje evengoed achterstevoren kunnen dragen”, grapt ze bij het filmpje.

Haters op hun plaats zetten

Er kwamen massaal veel reacties op de post, al zijn die niet allemaal even positief. “Oma, stop hiermee, dat is niet goed voor de familienaam”, “Waarom doet ze alsof ze geen 73 is?”, en “Heeft oma me nu net geflasht?!”, reageren enkele trollen. Lang duurde het echter niet vooraleer anderen haar verdedigden. “Geweldig! Een inspiratie voor vrouwen van onze leeftijd”, “Luister niet naar de haters! Je leeft maar één keer! Je staat er super mee, meid”, en “Ik hoop dat ik er ook zo uitzie als ik ouder ben! Ik hou van je zelfvertrouwen”, klinkt het ook.

Foto: Instagram